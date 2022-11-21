Знаменитости 21 ноября 2022, 15:01 Скончалась актриса из сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс Звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс умерла от лейкемии YouTube

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Американская актриса Никки Эйкос умерла на 48-м году жизни. Об этом сообщил журнал People. Многие зрители знают ее по сериалу «Сверхъестественное».

Актриса умерла еще 16 ноября, родные публично не назвали причину ее смерти. Однако известно, что в начале прошлого года у нее диагностировали лейкемию (рак крови — примеч. ред.). Эйкос прошла несколько курсов химиотерапии.

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«Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее», — сказала невестка актрисы.

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Никки Эйкос начала активно сниматься в 1990-е годы. Она появилась в таких сериалах, как «Секретные материалы», «Чудеса науки», «Закон и порядок», а также в фильмах «Шлепни ее, она француженка», «Секретные материалы: хочу верить», «Идеальный незнакомец» и других.

Известность ей принесла роль демона Мэг Мастерс в телесериале «Сверхъестественное», уточнило РИА ФАН.