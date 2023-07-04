Знаменитости 04 июля 2023, 19:26 Скончалась актриса из сериала «Эра Стрельца» Ида Добыш Актриса сериала «Эра Стрельца» Ида Добыш умерла на 89-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российская актриса кино и телевидения Ида Добыш скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

По имеющимся данным, актриса умерла еще 30 июня. Причины смерти неизвестны.

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Ида Добыш родилась 10 января 1935 года. Артисткой она стала не сразу. Ее актерская карьера началась очень поздно. Впервые Добыш появилась на экранах в 2003 году.

Ее дебютной работой стала многосерийная комедийная мелодрама с Ксенией Раппопорт «Не ссорьтесь, девочки!». Затем Добыш снялась в ретродетективе с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой «Винтовая лестница». Также она приняла участие в таких работах, как «Последнее путешествие Синдбада», «Гончие», «Эра Стрельца» и других.