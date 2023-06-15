Знаменитости 15 июня 2023, 16:32 Скончалась актриса из «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева Актриса из фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева умерла на 91-м году жизни Соцсети

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Актриса из известного советского фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую „Таня-Танечка“ в фильме „Карнавальная ночь“. Очень грустная новость», — сказал Малахов.

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Он напомнил, что режиссер комедийного музыкального фильма Эльдар Рязанов пригласил на съемки сестер Шмелевых уже как состоявшихся звезд. А народная артистка СССР Людмила Гурченко тогда была только начинающей актрисой.

Несколько месяцев назад в студию программы Малахова Евгения Шмелева приходила вместе со своими сестрами — 92-летней Валентиной и 89-летней Ольгой. Все они имели умопомрачительный успех. Однако актерская карьера не определила их жизнь. Как отметил телеведущий, судьбы всех троих сложились трагично. Каждая из них пережила смерть ребенка, которые погибли, не дожив до 35.

В квартире некогда популярные артистки долгие годы не могли позволить себе сделать хороший ремонт. Малахов добавил, что в преддверии Нового года его команда помогла сестрам облагородить жилье.