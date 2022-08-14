Скончалась актриса из «Беверли-Хиллз 90210»

Актриса Дениз Дауз, сыгравшая миссис Ивонн Тизли в культовом молодежном сериале 1990-х «Беверли-Хиллз 90210», умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на ее сестру Трейси Дауз.

«С болью в сердце сообщаю о том, что моя сестра Дениз Дауз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала Трейси в соцсетях.

По данным издания, актриса в течение недели находилась в коме из-за острой формы менингита. Медики прогнозов не давали.

«Дениз Ивонн Дауз была самой удивительной сестрой, непревзойденной, прославленной актрисой, наставником и режиссером. Она была моей самой лучшей подругой и последним членом семьи», — написала Трейси Дауз.

На печальную новость отреагировал актер Джейсон Келли. Он вспомнил, что актриса была его «первым профессиональным режиссером и тренером» и сыграла роль в становлении многих своих коллег.

«Мудрость и стандарты, которых она требовала, легли в основу моего театрального мастерства», — отметил Келли.

Кроме «Беверли-Хиллз 90210», Дауз снималась в кинолентах «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», «Кости» и других.