Скончалась актриса и режиссер Алла Ягизарова

Советская актриса и режиссер Алла Ягизарова скончалась в возрасте 81 года. У женщины были проблемы с сердцем, написал сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что она редко рассказывала о плохом самочувствии и мужественно справлялась с трудностями. Недавно состояние Ягизаровой ухудшилось. Ее родные вызвали скорую помощь, и актрису госпитализировали с жалобами на сердце.

Врачам не удалось спасти жизнь Аллы Юсуфовны. По предварительным данным, причиной смерти женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тело актрисы направили в морг для проведения экспертизы, сообщил сайт «Утро.ру».

Ягизарова несколько лет посвятила игре на сцене. Она служила в Азербайджанском театре в Баку, а позже переехала в Москву. Спустя некоторое время она решила стать режиссером. В последние годы жизни артистка работала в центре для детей.