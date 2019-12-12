Скончалась 14-летняя звезда американского сериала
Шотландский актер Джек Бернс скончался в возрасте 14 лет, сообщил «Царьград» со ссылкой на Metro.
Джека Бернса нашли мертвым в доме его семьи в Гриноке. Причину смерти пока не оглашают, однако полиция сообщила, что криминальную версию не рассматривают.
Похороны юного актера состоялись сегодня, 12 декабря.
Джек Бернс приобрел популярность благодаря ролям в сериале «Чужестранка» и других шоу. Кроме карьеры актера, он занимался танцами в балетной школе в Глазго.
«Все члены семьи и друзья Джека абсолютно опустошены этой новостью, — заявили в семье артиста. — Пока мы не можем найти нужных слов и ответов на возникающие вопросы».