Скончалась 14-летняя звезда американского сериала

Джека Бернса нашли мертвым в доме его семьи в Гриноке. Причину смерти пока не оглашают, однако полиция сообщила, что криминальную версию не рассматривают.

Похороны юного актера состоялись сегодня, 12 декабря.

Джек Бернс приобрел популярность благодаря ролям в сериале «Чужестранка» и других шоу. Кроме карьеры актера, он занимался танцами в балетной школе в Глазго.

«Все члены семьи и друзья Джека абсолютно опустошены этой новостью, — заявили в семье артиста. — Пока мы не можем найти нужных слов и ответов на возникающие вопросы».