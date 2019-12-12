  • Скончалась 14-летняя звезда американского сериала

    12 декабря 2019, 22:06

    Ирина Нагайникова

    Шотландский актер Джек Бернс скончался в возрасте 14 лет, сообщил «Царьград» со ссылкой на Metro.

    Джека Бернса нашли мертвым в доме его семьи в Гриноке. Причину смерти пока не оглашают, однако полиция сообщила, что криминальную версию не рассматривают.

    Похороны юного актера состоялись сегодня, 12 декабря.

    Джек Бернс приобрел популярность благодаря ролям в сериале «Чужестранка» и других шоу. Кроме карьеры актера, он занимался танцами в балетной школе в Глазго.

    «Все члены семьи и друзья Джека абсолютно опустошены этой новостью, — заявили в семье артиста. — Пока мы не можем найти нужных слов и ответов на возникающие вопросы».