Знаменитости 21 ноября 2023, 03:40 «Сколько я вам должен?» Shaman рассказал, как шутит над Лепсом Певец Shaman рассказал о долге перед Лепсом РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, часто шутит при встрече с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель рассказал на шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION.

Молодой певец признался, что в начале своей карьеры выступал в ресторане, чтобы финансово помогать родителям. В том числе — с хитами Григория Лепса.

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«В ресторане работал, пел его драйвовые песни. Помню, когда мы впервые с ним встретились. Я так себе и представлял этого человека», — рассказал Shaman.

И теперь, вспоминая то время, Shaman при встрече с Лепсом часто в шутку спрашивает, сколько он ему должен.

Ярослав Дронов также признался, что они с Лепсом часто говорят на философские темы, обсуждают музыку и религию.

Ранее российский режиссер и актер Никита Михалков назвал Ярослава Дронова «прекрасным певцом», добавив, что не имеет ничего против творчества музыканта.