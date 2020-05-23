«Складки живота мне как зарубки». Шнуров написал стихотворение про самоизоляцию

Музыкант сравнил себя и свою супругу с Робинзоном Крузо и Пятницей. Также он рассказал, что в нерабочие дни «замачивал барашка в вине» и вместе с женой они «хотели покупать парник».

Полтора месяца самоизоляции явно пришлись Шнурову по душе, потому что он «не крутил каждый день баранку», а «жена не перлась спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет». Об окончании этого период артист выразил сожаление:

«Но отложим. Все, изгнали с раю!

Карантин продлять мол не резон.

Мы с женой застыли у сарая,

Как застыл у шлюпки Робинзон.

Быт состряпали со временем нехрупкий.

Обжились. А думал, западня.

Складки живота мне как зарубки,

В память о счастливых этих днях».

Стихотворение понравилось подписчикам Шнурова, один даже назвал его «Высоцким нашего времени».

Ранее музыкант рассказал, что считает самоизоляцию лучшим временем для творчества и развития. По его словам, это «удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания», а также «провести время с близкими людьми и решить все недосказанности». «Я вот сейчас читаю страниц по триста в день», — уточнил Шнуров.

Также артист написал стихотворение, посвященную запрету продажи алкоголя в жилых домах. Его тоже можно прочитать в Instagram.