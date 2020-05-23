    23 мая 2020, 10:54

    «Складки живота мне как зарубки». Шнуров написал стихотворение про самоизоляцию

    Дарья Морозова

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, как проходила его самоизоляция на даче, и выложил в свой Instagram.
    «Складки живота мне как зарубки». Шнуров написал стихотворение про самоизоляцию

    Музыкант сравнил себя и свою супругу с Робинзоном Крузо и Пятницей. Также он рассказал, что в нерабочие дни «замачивал барашка в вине» и вместе с женой они «хотели покупать парник».

    Полтора месяца самоизоляции явно пришлись Шнурову по душе, потому что он «не крутил каждый день баранку», а «жена не перлась спозаранку в маникюрнопедикюрный кабинет». Об окончании этого период артист выразил сожаление:

    «Но отложим. Все, изгнали с раю!

    Карантин продлять мол не резон.

    Мы с женой застыли у сарая,

    Как застыл у шлюпки Робинзон.

    Быт состряпали со временем нехрупкий.

    Обжились. А думал, западня.

    Складки живота мне как зарубки,

    В память о счастливых этих днях».

    Стихотворение понравилось подписчикам Шнурова, один даже назвал его «Высоцким нашего времени».

    Ранее музыкант рассказал, что считает самоизоляцию лучшим временем для творчества и развития. По его словам, это «удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания», а также «провести время с близкими людьми и решить все недосказанности». «Я вот сейчас читаю страниц по триста в день», — уточнил Шнуров.

    Также артист написал стихотворение, посвященную запрету продажи алкоголя в жилых домах. Его тоже можно прочитать в Instagram.