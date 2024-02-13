Эксклюзив 13 февраля 2024, 17:21 «Скажи им, что я живой». Агент Баринова попросила СМИ не беспокоить артиста после травмы Артист Баринов получил травму из-за гололедицы перед спектаклем РИА «Новости»

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Актер Валерий Баринов пострадал из-за гололедицы в Москве — по пути в театр он поскользнулся на льду и получил ушибы. Это не помешало ему добраться на работу и отыграть спектакль. Позже артисту стало нехорошо, и коллеги вызвали ему скорую помощь, рассказала «360» его агент Мария.

«Теперь его просто атакуют СМИ, не дают ему уснуть. Ему надо отдыхать, они все звонят, он говорит мне: „Скажи им, что я живой“. Может быть, спектакли какие-то отменятся, посмотрим по состоянию», — поделилась она.

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Говоря о травмах, которые получил Баринов, Мария подчеркнула, что он не ломал ребра, никаких переломов у него нет — только ушибы. По ее словам, он упал, когда был около дома, потом вызвал такси и все равно поехал в театр.

«[Потом говорил, что] только Лизу, в спектакле играет Елизавета Боярская, не таскал и шубу не поднимал. Но только потом ему вызвали скорую и он поехал в Склиф», — добавила агент.

Сейчас артист находится дома, его отпустили из больницы после осмотра.

Баринов широко известен по своим ролям в комедии «День выборов», сериалах «Кадетство» и «Ранетки». Также принимал участие в съемках многих других известных и любимых зрителями кинолент.