«Сказала, очень дорого». Монеточке предлагали купить песню Костюшкина за 200 тысяч рублей

Экспертиза подтвердила, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — это не пародия, а на 75% плагиат песни «Женщина, я не танцую» Стаса Костюшкина. Об этом «360» сообщил адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян.

«У нас вчера состоялось судебное заседание, на котором были обнародованы результаты экспертизы, которая подтвердила, что это ни в коем случае не пародия, на 75% это плагиат, а на оставшиеся 25% — погрешности», — рассказал представитель Костюшкина.

Поскольку Монеточка недавно прописалась в Москве, рассмотрение дела продолжится уже в Басманном районном суде столицы.

«Сроки рассмотрения — месяц-полтора, не больше», — сказал адвокат.

Судебный процесс продолжается с лета. Документы в суд представители Костюшкина подали только в мае. Но о самой песне им было известно уже давно, они уже пытались урегулировать вопрос без суда, но тщетно.

«Были переговоры между менеджментом и Костюшкина, и Монеточки. На сегодняшний день никаких подвижек нет, и на тот момент тоже не было», — отметил Лалаян.

С самой Монеточкой представители Костюшкина ни разу не встречались.

От певицы требуют компенсации в размере 900 тысяч рублей, но не только.

«Помимо суммы взыскания, там еще есть несколько требований: удалить со всех площадок, прекратить исполнять на всех концертах и выплатить денежное вознаграждение», — сообщил Лалаян.

Адвокат рассказал, что изначально, еще на этапе переговоров, менеджеры Костюшкина предлагали приобрести песню «Женщина, я не танцую» за 200 тысяч рублей. Но сторону Монеточки такая сумма не устроила.

«Но ничего не поменялось. Она сказала, что это очень дорого, того не стоит и так далее. Мы даже в суде предлагали отказаться от иска в случае, если она откажется ее исполнять. Но и этого не произошло», — констатировал адвокат.

Представители Монеточки настаивали на том, что песня «Мама, я не зигую» лишь пародия.