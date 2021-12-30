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    30 декабря 2021, 17:01

    «Сказала, очень дорого». Монеточке предлагали купить песню Костюшкина за 200 тысяч рублей

    Адвокат Лалаян: экспертиза по иску Костюшкина признала песню Монеточки на 75% плагиатом

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    Экспертиза подтвердила, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — это не пародия, а на 75% плагиат песни «Женщина, я не танцую» Стаса Костюшкина. Об этом «360» сообщил адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян.

    «Сказала, очень дорого». Монеточке предлагали купить песню Костюшкина за 200 тысяч рублей

    «У нас вчера состоялось судебное заседание, на котором были обнародованы результаты экспертизы, которая подтвердила, что это ни в коем случае не пародия, на 75% это плагиат, а на оставшиеся 25% — погрешности», — рассказал представитель Костюшкина.

    Поскольку Монеточка недавно прописалась в Москве, рассмотрение дела продолжится уже в Басманном районном суде столицы.

    «Сроки рассмотрения — месяц-полтора, не больше», — сказал адвокат.

    Судебный процесс продолжается с лета. Документы в суд представители Костюшкина подали только в мае. Но о самой песне им было известно уже давно, они уже пытались урегулировать вопрос без суда, но тщетно.

    «Были переговоры между менеджментом и Костюшкина, и Монеточки. На сегодняшний день никаких подвижек нет, и на тот момент тоже не было», — отметил Лалаян.

    С самой Монеточкой представители Костюшкина ни разу не встречались.

    От певицы требуют компенсации в размере 900 тысяч рублей, но не только.

    «Помимо суммы взыскания, там еще есть несколько требований: удалить со всех площадок, прекратить исполнять на всех концертах и выплатить денежное вознаграждение», — сообщил Лалаян.

    Адвокат рассказал, что изначально, еще на этапе переговоров, менеджеры Костюшкина предлагали приобрести песню «Женщина, я не танцую» за 200 тысяч рублей. Но сторону Монеточки такая сумма не устроила.

    «Но ничего не поменялось. Она сказала, что это очень дорого, того не стоит и так далее. Мы даже в суде предлагали отказаться от иска в случае, если она откажется ее исполнять. Но и этого не произошло», — констатировал адвокат.

    Представители Монеточки настаивали на том, что песня «Мама, я не зигую» лишь пародия.