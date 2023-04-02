Знаменитости 02 апреля 2023, 05:05 «Сказал, что будет заниматься». Жулин рассказал о состоянии Костомарова Жулин: Костомаров вышел на связь после поздравлений с днем рождения РИА «Новости»

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова, который вот уже третий месяц находится в больнице. В эфире «Центрального телевидения» спортсмен сообщил, что фигурист вышел из подавленного состояния.

Доказательством тому служит голосовое сообщение, которое Костомаров отправил ему, поблагодарив за поздравление с днем рождения. У олимпийского чемпиона, по словам Жулина, голос был хоть и слабый, но совершенно адекватный.

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«В день рождения Романа мы все — его друзья — отправили ему голосовые сообщения на телефон, который не работал, наговорили кучу хороших вещей. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было», — поделился впечатлениями тренер.

Он добавил, что Костомаров поблагодарил всех, кто его поздравил.

«Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный — слабый, да — но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил. Человек вышел из этого состояния», — сообщил Жулин.

Тренер признался, что услышал в голосе друга и коллеги массу позитива. Тем более, что Костомаров уверенно заявил, что будет заниматься.

«Откровенно говоря, я всплакнул даже, когда слушал. Потому что мы все долго за него молились, как и вся страна», — признался спортсмен.

Ранее супруга Романа Костомарова Оксана Домнина заявила, что семья олимпийского чемпиона по фигурному катанию не обсуждала его перевод на лечение в другие страны, в том числе в Германию. Домнина подчеркнула, что лечение мужа в России проходит по плану с привлечением всех необходимых специалистов.