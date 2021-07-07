Скарлетт Йоханссон заподозрили в беременности вторым ребенком

Зарубежные СМИ заподозрили, что актриса Скарлетт Йоханссон ждет ребенка от нового мужа, комика Колина Жоста. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Поводом стало то, что актриса стала редко появляться на публике — журналисты и поклонники Йоханссон предположили, что она бережет здоровье в связи с беременностью.

В начале июля на экраны вышел боевик от Marvel «Черная вдова», в котором Йоханссон не только сыграла главную роль, но и выступила в роли исполнительного продюсера. Тем не менее, актриса почти не появлялась на мероприятиях, посвященных премьере, а также не давала интервью. Это только подогрело слухи.

Наконец, анонимный источник сообщил журналистам, что Йоханссон действительно беременна и пока скрывает свое положение.

Поклонники актрисы с нетерпением ждут подтверждения информации.

У 36-летней Скарлетт Йохансон уже есть дочь Роуз от предыдущего брака. У Колина Жоста, который стал третьим мужем актрисы, детей пока нет.