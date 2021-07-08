Скарлетт Йоханссон рассказала о своей героине перед премьерой «Черной вдовы»

Актриса Скарлетт Йоханссон перед выходом боевика от Marvel «Черная вдова» рассказала корреспонденту сайта kp.ru о своей героине. В фильме Йохансон исполнила главную роль русской супергероини Наташи Романофф.

По словам актрисы, в центре сюжета новой картины окажется история семьи Наташи. Йоханссон призналась, что не ожидала, что фильм окажется семейной драмой.

«В сущности, это фильм о неблагополучной семье. <…> Для меня это было не самое очевидное направление развития сюжета. Я не понимала, как мы сможем ввернуть эту тему в наш фильм. Последнее, чего я ожидала от своей героини, Наташи, — что у нее будет какой-то реальный человеческий опыт отношений с семьей», — поделилась актриса.

Однако за время съемок она поняла, что рассказать историю семьи Наташи было верным решением: так зрители больше поймут героиню и увидят в ней человека. Йоханссон отметила, что во многом ей помог талант актрис, исполнивших роли сестры и матери Наташи — Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Рэйчел Вайс («Фаворитка»).

«Они привнесли в процесс свою магию, и мы стали что-то ощущать по отношению друг к другу», — сказала Йоханссон.

«Черная вдова» выходит на экраны 8 июля, написал Inforeactor.