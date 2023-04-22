22 апреля 2023, 01:50
Скарлетт Йоханссон не вернется в киновселенную Marvel в роли Черной вдовы — СМИ
Goop: Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон на подкасте The Goop сообщила, что не вернется к роли Черной вдовы в киновселенной Marvel. Звезда считает, что «сделала все, что должна была сделать».
«Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — заявила Йоханссон.
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Черная вдова погибла в фильме «Мстители: Финал», вышедшей в 2019 году. Через два года актриса воплотила Наташу Романофф в приквеле «Черная вдова», в котором героине пришлось встретиться со своим прошлым задолго до Мстителей.
В начале апреля студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы». В ленте объединяются три персонажа: Капитан Марвел, Моника Рамбо и Мисс Марвел. В фильме также участвует Сэмюэль Л. Джексон в роли Ника Фьюри, сообщил телеканал RT.
Marvel
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