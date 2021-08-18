Скарлетт Йохансон во второй раз стала матерью

Актриса Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка. Теперь она вместе с мужем Колином Жостом будет воспитывать общего сына. Радостную новость новоиспеченный отец сообщил своим подписчикам.

«Да, да, у нас родился ребенок. Его имя — Космо. Мы очень сильно его любим», — написал Жост в Instagram.

Он попросил не беспокоить его семью и обращаться со всеми вопросами к своему представителю. В комментариях актера поздравили с пополнением в семействе.

Журналисты узнали о беременности Йоханссон лишь в начале июля. Накануне родов супруг актрисы подтвердил этот факт.

Йоханссон и Жост поженились осенью 2020 года. Они устроили тайную свадьбу, пригласив на торжество только родных и близких людей. О помолвке пары стало известно весной 2019-го. На презентации фильма «Черная вдова» актриса показала кольцо с 11-каратным бриллиантом. Эксперты оценили украшение примерно в 400 тысяч долларов.

Для актрисы сын стал вторым ребенком. Она воспитывает семилетнюю дочь от второго брака с Роменом Дуриаком. У Жоста детей до брака с Йоханссон не было.