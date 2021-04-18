Критик Соседов высказался о череде громких скандалов Долиной

Певица Лариса Долина в последнее время стала часто оказываться в центре громких скандалов. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в этом вины Долиной нет. По его мнению, эстрадную певицу провоцируют «всякими дешевыми штучками».

В беседе с ФАН он отметил, что абсолютно не видит никаких конфликтов у Долиной.

«Она человек принципиальный, здесь никаких конфликтов нет», — объясняет поведение народной артистки музыкальный критик.

Вины Долиной в скандалах Соседов тоже не видит. По его мнению, недовольство певицы обусловлено провокацией со стороны.

«Это неприлично такие делать вещи, поэтому здесь не Лариса виновата. Виноват тот, кто провоцирует ее всякими дешевыми штучками, вот и все. И больше конфликтов с ней я не знаю», — заключил критик.

Дочь Долиной Ангелина Миончинская заявила, что осталась в восторге от скандального выпуска шоу «Музыкалити» с участием своей знаменитой матери и звезды TikTok Вали Карнавал. Подписчики девушки поддержали ее и звездную маму. Они сошлись во мнении, что Долина держала себя достойно.