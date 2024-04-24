Знаменитости 24 апреля 2024, 00:05 Скандальный блогер Лена Миро умерла в США Super: блогер Лена Миро умерла в США Freepik

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В сети появились сообщения о гибели скандального блогера Леры Миро. Об этом написало издание Super в своем Telegram-канале.

«Из опубликованной инсайдерской информации известно, что якобы блогер попала в ДТП в Америке, после чего впала в кому, а недавно скончалась. Мать Лены летала на похороны, а вот отец наотрез отказался», — сообщило издание.

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Блогер Елена Миноненко (Лена Миро) стала известна благодаря своим едким постам на платформе Livejournal («Живой журнал»).

В своем популярном блоге она высмеивала и резко критиковала артистов, певцов и других знаменитостей. Долгое время автор сохраняла анонимность.

Но после прихода виртуальной славы и выпуска серии книг о похудении и здоровом образе жизни Мироненко стала завсегдатаем телешоу.

В марте прошлого года Елена Мироненко объявила о закрытии своего блога. Она призналась, что сама не знает — прощается с блогом на время или навсегда.