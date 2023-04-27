27 апреля 2023, 02:48
Скандальные гастроли Орбакайте на 9 Мая отменили в Германии
Гастроли Кристины Орбакайте на 9 Мая отменили в Германии
Певица Кристина Орбакайте планировала гастрольный тур по Европе. Он должен был завершиться 9 мая концертом Германии. Выбранная дата и место этого выступления вызвали возмущение среди российских поклонников звезды. Сейчас концерт отменен, сообщил «Московский комсомолец». Как написала певица в соцсетях, организаторы перенесли ее тур.
В рамках гастрольного тура Орбакайте планировала выступить в восьми городах Германии. Поездки по Европе должны были начаться 29 апреля. Согласно официальной информации, последний концерт певицы должен был пройти 9 мая в Ратингене.
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Анонс этих выступлений Орбакайте был еще в феврале. Концерты уже переносились ранее из-за коронавирусных ограничений.
Россияне негативно отнеслись к решению певицы выступить в День Победы перед немецкой публикой.
Орбакайте в соцсетях отметила, что ее тур перенесли организаторы. Причиной стало то, что часть ее коллектива не получила визы.
«Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур!» — написала певица.
Она пообещала сообщить новые даты концертов, как только они станут известны.
В апреле Орбакайте анонсировала выход новой песни, которая называется «Алла будет петь». В коротком видео-тизере есть архивное черно-белое фото Пугачевой с дочерью, когда та была еще ребенком.
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