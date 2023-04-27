Знаменитости 27 апреля 2023, 02:48 Скандальные гастроли Орбакайте на 9 Мая отменили в Германии Гастроли Кристины Орбакайте на 9 Мая отменили в Германии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Кристина Орбакайте планировала гастрольный тур по Европе. Он должен был завершиться 9 мая концертом Германии. Выбранная дата и место этого выступления вызвали возмущение среди российских поклонников звезды. Сейчас концерт отменен, сообщил «Московский комсомолец». Как написала певица в соцсетях, организаторы перенесли ее тур.

В рамках гастрольного тура Орбакайте планировала выступить в восьми городах Германии. Поездки по Европе должны были начаться 29 апреля. Согласно официальной информации, последний концерт певицы должен был пройти 9 мая в Ратингене.

Реклама

Анонс этих выступлений Орбакайте был еще в феврале. Концерты уже переносились ранее из-за коронавирусных ограничений.

Россияне негативно отнеслись к решению певицы выступить в День Победы перед немецкой публикой.

Орбакайте в соцсетях отметила, что ее тур перенесли организаторы. Причиной стало то, что часть ее коллектива не получила визы.

«Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур!» — написала певица.

Она пообещала сообщить новые даты концертов, как только они станут известны.

В апреле Орбакайте анонсировала выход новой песни, которая называется «Алла будет петь». В коротком видео-тизере есть архивное черно-белое фото Пугачевой с дочерью, когда та была еще ребенком.