Знаменитости 10 января 2023, 05:30 Скандальную автобиографию принца Гарри начали продавать в Британии Книжные магазины Лондона не закрывались перед стартом продаж мемуаров принца Гарри

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Мемуары принца Гарри, герцога Сассекского начнут продавать в Великобритании 10 января. Почти 10 лондонских книжных магазинов продолжили работать в ночь на вторник, чтобы первыми обслужить желающих приобрести ставшую скандальной книгу «Запасной», сообщила газета Evening Standard,

Британца могут приобрести 415-страничную книгу младшего сына короля Карла III за 28 фунтов. Электронная версия мемуаров доступна за 14 фунтов. Причем на некоторых площадках книга стоит значительно дешевле. По данным СМИ, несколько человек уже заказали экземпляр онлайн и успели ознакомиться с содержанием мемуаров.

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«Запасного» уже прочитали в Испании. Местные издатели раньше времени выставили на полки книги принца Гарри. Этой возможностью воспользовались британские журналисты. Они уже опубликовали некоторые выдержки из мемуаров герцога.

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Больше всего читателей газет поразили рассказы принца Гарри о своей семье, супруге Меган Маркл и службе в армии. Сын нынешнего короля утверждает, что лично убил порядка 25 талибов*.

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