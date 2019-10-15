Скандальная постановка Серебренникова шокировала Волочкову

В своем Instagram-аккаунте Волочкова разнесла постановку в пух и прах, назвав зрелище неэстетичным, омерзительным и диким.

«Представьте, когда на протяжении всего спектакля два часа на сцене бегают двадцать абсолютно голых мужчин и женщин… Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих вприсядку… Выглядело это крайне неэстетично, омерзительно и просто дико, простите… Это отвратительное было зрелище с отсутствием эстетики и красоты», — написала взбешенная Волочкова.

Отдельно она поразилась тому, что при этом ее осуждают за «шпагаты» в соцсетях. Оголение на сцене артистка признала совершенно неприемлемым — театральные подмостки для Волочковой — «святое».

Актер Сергей Рублев, пригласивший Волочкову на спектакль, отозвался о спектакле более лояльно.

«Спектакль сложный, в некоторых моментах провокационный, но если убрать „обнаженную шелуху“, то искушенный зритель видит серьезные, заложенные создателем произведения, философские размышления о жизни, смерти, граней поведения социума», — отметил он.

Однако же большинство интеллигентной публики разделяет мнение балерины. Подобные осуждения в адрес постановки Серебренникова озвучивались и ранее.