Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» из-за скандала с расизмом

Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» после обвинений кинопремии в расизме и харассменте. На фоне скандала актер вернул свои награды за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном 4 июля», а также статуэтку за роль второго плана в «Магнолии», пишет Super.

До Тома Круза деятельность организаторов «Золотого глобуса» раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon. Последние уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Скандал начался с расследования о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды. Авторы расследования указали на расизм ассоциации: среди 87 ее членов нет ни одного темнокожего. Организаторы обещали исправить это упущение и произвести необходимые изменения как в самой организации, так и в индустрии в целом.

На прошлой неделе HFPA объявила, что увеличит число темнокожих журналистов в своих рядах. После обвинений в коррупции ассоциация больше не будет принимать подарки от создателей кино. В правлении решили принять «не менее 20 новых членов в 2021 году с особым упором на набор черных членов». В течение последующих 18 месяцев членский состав будет увеличен на 50%.