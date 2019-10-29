  • Скандал разразился вокруг обстоятельств смерти Олега Яковлева из «Иванушек»

    29 октября 2019, 16:42

    Ирина Нагайникова

    Племянница покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Татьяна обвинила в его смерти Александру Куцевол, возлюбленную музыканта. Это случилось в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Запись опубликована на YouTube.

    По словам Татьяны Яковлевой, именно Куцевол приняла решение об отключении артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.

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    «Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать», — рассказала племянница певца. Однако доказательства этих обвинений она не предоставила.

    Многие гости программы предположили, что Яковлева всего лишь стремится заполучить наследство знаменитого родственника.

    Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии. С 1998 по 2013 годы он состоял в группе «Иванушки International», после ушел, чтобы построить сольную карьеру.