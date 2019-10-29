Скандал разразился вокруг обстоятельств смерти Олега Яковлева из «Иванушек»
По словам Татьяны Яковлевой, именно Куцевол приняла решение об отключении артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.
Дележку наследства покойного солиста «Иванушек» обсудили у МалаховаПодробнее
«Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать», — рассказала племянница певца. Однако доказательства этих обвинений она не предоставила.
Многие гости программы предположили, что Яковлева всего лишь стремится заполучить наследство знаменитого родственника.
Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии. С 1998 по 2013 годы он состоял в группе «Иванушки International», после ушел, чтобы построить сольную карьеру.