Знаменитости 10 декабря 2023, 09:36 Скандал на «Оскаре» помог спасти брак Уилла Смита Жена Уилла Смита рассказала, что пощечина Криса Рока на «Оскаре» спасла их брак Global Look Press

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Американский актер Уилл Смит отвесил ведущему церемонии награждения премии «Оскар» в 2022 году Крису Року мощную пощечину за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смитт. Артистка призналась, что это спасло их брак. Об этом написала газета The Daily Mail.

Страдающая алопецией Пинкетт-Смит присутствовала на награждении. Рок заявил, что не может дождаться продолжения фильма о солдате Джейн, намекнув на лысину жены Смита. Актер тут же поднялся на сцену и ударил ведущего.

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Уиллу Смиту пришлось неоднократно извиняться за свое поведение. Однако организаторы «Оскара» запретили ему посещать мероприятие в течение 10 лет. После этого случая актер начал ходить к психологу.

Для Джады Пинкетт-Смит поступок мужа стал откровением. Она поняла, что актер ее искренне любит, и не стала подавать на развод.

«После многих лет, проведенных в попытках понять, уйду ли я от Уилла, мне потребовалась эта пощечина, чтобы окончательно решить, что я никогда не оставлю его», — призналась она.

Уилл Смит женился на Джаде Пинкетт в 1997 году. В этом браке у звездной четы родились двое детей — Джейден и Уиллоу. У актера также есть сын Трей от другого брака.

Ранее Крис Рок вновь вспомнил об обиде на Уилла Смита. Он заявил, что неверность супруги Смита гораздо больнее пощечины.