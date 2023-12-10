10 декабря 2023, 09:36
Скандал на «Оскаре» помог спасти брак Уилла Смита
Жена Уилла Смита рассказала, что пощечина Криса Рока на «Оскаре» спасла их брак
Американский актер Уилл Смит отвесил ведущему церемонии награждения премии «Оскар» в 2022 году Крису Року мощную пощечину за шутку о прическе его супруги Джады Пинкетт-Смитт. Артистка призналась, что это спасло их брак. Об этом написала газета The Daily Mail.
Страдающая алопецией Пинкетт-Смит присутствовала на награждении. Рок заявил, что не может дождаться продолжения фильма о солдате Джейн, намекнув на лысину жены Смита. Актер тут же поднялся на сцену и ударил ведущего.
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Уиллу Смиту пришлось неоднократно извиняться за свое поведение. Однако организаторы «Оскара» запретили ему посещать мероприятие в течение 10 лет. После этого случая актер начал ходить к психологу.
Для Джады Пинкетт-Смит поступок мужа стал откровением. Она поняла, что актер ее искренне любит, и не стала подавать на развод.
«После многих лет, проведенных в попытках понять, уйду ли я от Уилла, мне потребовалась эта пощечина, чтобы окончательно решить, что я никогда не оставлю его», — призналась она.
Уилл Смит женился на Джаде Пинкетт в 1997 году. В этом браке у звездной четы родились двое детей — Джейден и Уиллоу. У актера также есть сын Трей от другого брака.
Ранее Крис Рок вновь вспомнил об обиде на Уилла Смита. Он заявил, что неверность супруги Смита гораздо больнее пощечины.
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