Скабеева обозвала Байдена дедом

Телеведущая Ольга Скабеева посчитала имитацией обращение президента США Джо Байдена к американцам по случаю Пасхи. Самого политика она назвала дедом.

В воскресенье, 4 апреля, главный христианский праздник отмечали католики и протестанты. Джо Байден с супругой Джилл выступил с традиционным обращением с балкона Белого дома.

Компанию президентской чете составил человек в костюме пасхального кролика. Из-за коронавируса обращение Байдена можно было увидеть только по ТВ или в соцсетях. На лужайке перед Белым домом никого не было.

В своей речи Байден отметил, что «вирус никуда не делся», но пообещал, что в следующем году все будет как обычно.

Также Байден рассказал, что тысячи памятных пасхальных яиц доставили в места, где проходит вакцинация от COVID-19.

Скабеева назвала это выступление «имитацией пасхальных торжеств».

«Чета Байденов и пасхальный заяц приветствуют гостей праздника. Но на праздник никто не пришел. Кому тогда машет дед?», — написала она в своем Telegram-канале.