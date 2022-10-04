СК проверит версию об убийстве Бориса Моисеева | 360°

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СК проверит версию об убийстве Бориса Моисеева

РЕН ТВ: следователи начали проверку обстоятельств смерти певца Моисеева

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Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что следователи намерены искать не врачебные ошибки, а признаки насильственной смерти.

«Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей», — рассказал собеседник канала.

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Борис Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. С 2010 года певец перенес три инсульта, в последние годы он плохо себя чувствовал и мало с кем общался. Похороны прошли на Троекуровском кладбище. На них приехали друзья и коллеги Моисеева — Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Александр Буйнов. А Алла Пугачева покинула страну, не дожидаясь прощания с артистом, хотя он считался ее близким другом.

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Борис Моисеев запомнился как певец, танцор и актер, одна из самых эпатажных знаменитостей своего времени.

СК РФ

Следственный комитет России

Умер Борис Моисеев

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