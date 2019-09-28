СК простил квнщика Сасина за пародии на сенатора Михайлова

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении комика, экс-квнщика из команды «Прима» Антона Сасина. Ранее на него пожаловался бывший курский губернатор, ныне сенатор Александр Михайлов.

Сасин снял цикл роликов, которые назвал «Твой бывший». В этих видео комик копирует манеру разговора бывшего курского губернатора, который сейчас переехал работать в Совет Федерации. Видео снято от первого лица: герой роликов просто бродит по улицам, попадая в разные забавные ситуации, и это комментирует с характерным слобожанским говорком.

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Юмористические видео попали в сферу профессионального внимания экспертов Следственного комитета. К ним поступила жалоба на творчество юмориста. РИА «Новости» сообщало ранее, что Следственный комитет проводит проверку по жалобе бывшего курского губернатора.

«Я пришел и забрал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… Я не понимаю, в чем там нашли что-то злое», — рассказал комик.

У себя во «ВКонтакте» Сасин пообещал не останавливаться и далее снимать короткие юмористические видео в том же формате. «Уже работаю над новой серией», — подтвердил автор.