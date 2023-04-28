Знаменитости 28 апреля 2023, 09:17 СК попросит избрать для Блиновской меру пресечения, связанную с ограничением свободы СК: для Блиновской попросят избрать меру пресечения, связанную с ограничением свободы РИА «Новости»

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Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения, связанной с ограничением свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и за период с 2019 по 2021 год не оплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

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Чтобы придать видимость правомерного владения денежными средствами, Блиновская легализовала их путем финансовых операций, заявили ранее в СК.

Неизвестные предупредили «королеву марафонов» о том, что ей грозит уголовное преследование. Теперь следователи будут устанавливать, кто причастен к этому.

Но скрыться блогеру не удалось — ее задержали утром 27 апреля, она ехала на арендованной дорогостоящей иномарке. Поймали Блиновскую на границе с Белоруссией. На допросе она полностью признала вину и раскаялась.