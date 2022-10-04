Знаменитости 04 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ ТАСС: следователи не выявили криминальных причин смерти Бориса Моисеева РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета (СК) не выявили криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева, рассказал источник ТАСС. Он добавил, что ведомство провело стандартную для таких случаев проверку.

«По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идет о стандартной проверке», — заявил собеседник агентства. Другие источники издания рассказали, что причиной смерти артиста может быть острая сердечная недостаточность.

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Слухи о возможном убийстве Бориса Моисеева прокомментировал его директор Сергей Горох. Он назвал подобную информацию бредом и отметил, что ничего не знает о проверке этого факта.

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Заслуженный артист России скончался на 69-м году жизни 27 сентября. Исполнитель перенес три инсульта, после чего долгие годы восстанавливался. Борис Моисеев редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. По словам музыкального критика Сергея Соседова, певец чувствовал себя нехорошо, поэтому любое общение было для него в тягость. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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