СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 19:22

Тактика смертников. Зачем Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным

Подмосковье

04 октября 2022, 19:22

Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 19:03

Бесплатную экскурсию в честь Дня Подмосковья провели в Ногинске

Общество

04 октября 2022, 18:59

Фейк: на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях не было международных наблюдателей

Подмосковье

04 октября 2022, 18:55

Конкурс на губернаторскую стипендию для деятелей искусства объявили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 18:46

Очищать стоки ультрафиолетом начали в Щелкове

Эксклюзив

04 октября 2022, 18:42

Магазин H&M в ТЦ «Каширская плаза» продолжит работу в штатном режиме

Мир

04 октября 2022, 18:35

Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Донбассу и Крыму

Знаменитости

04 октября 2022, 18:35

СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ

Знаменитости

04 октября 2022, 18:35

СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева — СМИ

ТАСС: следователи не выявили криминальных причин смерти Бориса Моисеева

Читать 360tv в

Сотрудники Следственного комитета (СК) не выявили криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева, рассказал источник ТАСС. Он добавил, что ведомство провело стандартную для таких случаев проверку.

«По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идет о стандартной проверке», — заявил собеседник агентства. Другие источники издания рассказали, что причиной смерти артиста может быть острая сердечная недостаточность.

Реклама

Слухи о возможном убийстве Бориса Моисеева прокомментировал его директор Сергей Горох. Он назвал подобную информацию бредом и отметил, что ничего не знает о проверке этого факта.

Реклама

Заслуженный артист России скончался на 69-м году жизни 27 сентября. Исполнитель перенес три инсульта, после чего долгие годы восстанавливался. Борис Моисеев редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. По словам музыкального критика Сергея Соседова, певец чувствовал себя нехорошо, поэтому любое общение было для него в тягость. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Умер Борис Моисеев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама