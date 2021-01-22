Сюткин признался, что расстался с первой женой из-за увлечения музыкой

По словам музыканта, в период юности он жил лишь для себя. Когда Валерий впервые женился, он работал проводником поезда зарубежного сообщения. Молодому человеку выплачивали суточные в валюте, его заработок считался очень хорошим. Несмотря на это певец променял неплохие деньги на карьеру мечты. Сюткин ушел петь в филармонию, там ему платили в разы меньше.

«Стал в разы меньше получать. Она (первая жена — прим. ред.) объявила, что ждать меня из трехмесячных туров не будет, и ушла. Все по-честному», — рассказал Валерий.

Мужчина подчеркнул, что буквально был женат на рок-н-ролле. Будущие избранницы Сюткина принимали интересы возлюбленного, пока хватало у них терпения. В первом браке у певца родилась дочь Елена. В прошлом году наследнице знаменитости исполнилось 40 лет.