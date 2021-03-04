Сюткин пожелал россиянкам элегантных мужчин

Советский и российский певец Валерий Сюткин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем и пожелал им элегантных мужчин. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Мне очень приятно поздравить с праздником весны наших дорогих женщин. Хочу пожелать, чтобы здоровье не отвлекало вас от всех радостей жизни, чтобы были удача и успех», — сказал заслуженный артист России.

Тем не менее он считает, что есть и более важное пожелание, чем удача и успех.

«Самое главное — любовь. И чтобы рядом были надежные, элегантные, порядочные мужчины», — добавил Сюткин.

Ранее концерт в честь 8 Марта прошел в ДК «Белая Дача» в Котельниках. Для зрителей выступил танцевальный коллектив «Фуэте», ансамбль «Солнышко» исполнил «Белгородские пересеки», а еще гостям показали зажигательные грузинские танцы.

В TikTok накануне Международного женского дня стартует международная кампания #мырядом. Ее цель — показать, как женщины добиваются успеха в разных областях. А тепличные комплексы Подмосковья поставят в торговые точки более 7,5 миллиона цветов.