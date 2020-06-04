Сябитова рассказала о съемках «Давай поженимся!» в условиях пандемии

Существенных изменений в съемочном процессе не произошло.

«У нас все в обычном режиме — работаем. Мы, к слову, снимались и в куда более сложный период [пандемии]. Понимали, что это, в общем-то, определенная необходимость. Это наша работа, прежде всего», — отметила Сябитова.

К тому же во время ограничительных мер людям нужно смотреть интересные программы, уверена телеведущая. По ее словам, шоу должно продолжаться, что бы ни происходило вокруг.

Работа всей команды эффективна, присутствует необходимый психологический настрой. В этом Сябитова видит заслугу многих людей: операторов, стилистов и администраторов.

В студии соблюдается социальная дистанция.

«А вообще, выполняю целый ритуал. Выхожу из машины уже в маске и перчатках. У меня есть специальный пакетик с ватными палочками. В студии же пыль кругом, и иногда хочется потереть, почесать нос. А руками нельзя, мы все боимся!» — рассказала ведущая.

Поэтому она заворачивает эти палочки в дезинфицирующую медицинскую салфетку.

Кроме того, никто в студии не обнимается и не целуется.