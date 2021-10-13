13 октября 2021, 23:01
Сябитова рассказала, как укрепить браки
Телеведущая Сябитова: ипотека укрепляет браки
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что совместная ипотека супругов укрепляет браки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По данным НСН, также она думает, что браки укрепляют дети и терпение женщины.
«Базовая основа семьи — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не дает семье разрушиться», — считает Сябитова.
Она уточнила, что ипотека — то, что чаще всего держит людей вместе. Кроме того, семьи не расстаются, пока женщина терпит.