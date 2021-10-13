Сябитова рассказала, как укрепить браки

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что совместная ипотека супругов укрепляет браки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По данным НСН, также она думает, что браки укрепляют дети и терпение женщины.

«Базовая основа семьи — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не дает семье разрушиться», — считает Сябитова.

Она уточнила, что ипотека — то, что чаще всего держит людей вместе. Кроме того, семьи не расстаются, пока женщина терпит.