Сябитова рассказала, что может восстановить брак Гуфа и Айзы

Разрыв Айзы и Гуфа поразил многих пользователей Сети, ведь их отношения продолжались довольно длительный период. Многие до сих пор надеются, что пара воссоединится. Звезда программы «Давай поженимся!» сваха Роза Сябитова рассказала, какие методы могут воссоединить брак и помирить бывших супругов. Об этом сообщил «Собеседник».

На днях многих порадовала новость о возможном примирении Айзы Долматовой и рэп-исполнителя Гуфа. В своих соцсетях Айза заявила, что ее бывший супруг достоин лучшего — ее. Однако сам Гуф эту информацию не подтвердил. Сестра рэпера опубликовала фотографию Гуфа в обнимку с новой возлюбленной. Айза была расстроена этим фактом. Однако телеведущая Роза Сябитова заявила, что у Instagram-модели есть все шансы вернуть бывшего супруга, сообщило агентство Nation News.

«Дети — это базовая основа семьи. Дети объединяют, ради них можно войти снова в отношения, ведь фраза „в одну реку дважды не войдешь“ не является аксиомой. Всегда нужно давать шанс — а как это сделать, не доверившись? Я верю в возможность заново создать семью с бывшим мужем», — заявила Сябитова.

Телеведущая порекомендовала Айзе не выставлять свою личную жизнь в публичное пространство. Иначе можно не избежать негативных последний.