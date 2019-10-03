Сябитова раскритиковала Бузову за подрыв семейных ценностей

Сейчас классические отношения начинаются с мыслей из серии «пипл хавает», отметила Сябитова. Это идет на радость обществу, поэтому сваха и критикует подобную форму взаимоотношений. Она напомнила про свою программу «Давай поженимся». Однако в ней ведущие помогают не только найти возлюбленного, но и разбирают ошибки, объясняют, почему отношения не доходят до ЗАГСа.

Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой Подробнее

«То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым — полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем копирует поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе с тем давайте оставаться людьми», — отметила Сябитова.

Профессиональная сваха не понимает, в чем смысл нового реалити-шоу «План Б», в котором в короткие сроки участники должны найти себе пару. Помимо этого там нет и намека на достойное поведение, добавила она.

Ранее Бузова и Батрутдинов присоединились к участию в передаче «План Б». Перед ними стоит условие: если звезды не смогут отыскать избранников, им придется жениться друг на друге.