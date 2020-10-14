Сябитова призналась, что боится увольнения из шоу «Давай поженимся»

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в рамках Yоtubе-программы «Эмпатия Манучи» призналась, что боится увольнения из шоу «Давай поженимся».

Накануне СМИ сообщили, что передачу собираются закрыть. Причиной этого якобы являются низкие рейтинги. Сябитова отметила, что ее пугают такие новости, информирует сайт «Утро.ру».

«Я не могу сказать руководству, но увольте меня лучше по смс, не надо в лицо говорить!» — заявила ведущая.

Ведущая подчеркнула, что готова на любые условия, лишь бы не лишиться любимой работы. Сябитова объяснила, что такая закалка появилась у нее после того, как съемки свадебного шоу несколько раз хотели прекратить. Она вспомнила, что, когда команда проекта уходила в летний отпуск, никто не знал, смогут ли они вернуться.

Ранее российский астролог и телеведущая Василиса Володина предложила отрыть ее личное ток-шоу. Идея появилась после многочисленных вопросов подписчиков на ее страницу в Instagram о возвращении в программу «Давай поженимся!». Она не дала обещаний, что вновь появится во всем известном проекте на Первом канале.