Сябитова показала фото в объятиях мускулистого мужчины

Сваха из телепередачи «Давай поженимся» позирует в белом летнем платье на фоне заката. Накаченный молодой человек с голым торсом обнимает ее за талию. Сколько ему лет, неизвестно. Предположительно, возлюбленный телеведущей моложе ее.

В комментарии к посту Сябитова дала женщинам несколько советов, как вести себя с мужчиной перед началом нового романа. Для начала сваха порекомендовала лучше узнать своего избранника, осознать его мотивы и намерения. Для этого нужно задавать мужчине правильные вопросы, внимательно слушать ответы и анализировать их. Телеведущая отметила, что не стоит критиковать и высмеивать собеседника.

Кроме того, на этапе знакомства важно не совершить самую главную ошибку — не нужно сразу же раскрываться перед мужчиной и делиться с ним самыми сокровенными мыслями и планами.