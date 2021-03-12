Сябитова объяснила, почему мужчины не интересуются женщинами старше 35 лет

Женщины старше 35 лет часто страдают от одиночества: мужчины не хотят звать их замуж. Своими мыслями поделилась в Instagram ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Самодостаточные и финансово успешные женщины не привлекают представителей противоположного пола, если до 35 лет они не были в браке и не родили детей. Причем такие женщины не интересны даже тем мужчинам, которые приходят на телешоу в поисках семейного счастья. По мнению Сябитовой, виной этому «родовая память».

«Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит, у нее должны быть дефекты и что-то в ней не так», — напомнила телеведущая.

Предки называли таких девушек «вековухами» и «пустоцветами». Мужчины отказывались от отношений с ними, никто с ними не дружил — ни замужние женщины, ни молодые юноши и девушки.

Времена изменились, но мировоззрение мужчин все равно складывается из стереотипов предков, отметил сайт eg.ru.

«Вот и получается, что время вроде бы поменялось и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать», — пояснила Сябитова.

Поэтому телеведущая поинтересовалась, кого винить в этом, — мужчин, самих женщин или родителей, которые допустили такое со своей дочерью.