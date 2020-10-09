Сябитова объяснила, какую жену ищет новый герой «Холостяка» Тимати

Накануне стало известно, что артист станет новым героем программы «Холостяк». Главной идеей передачи является выбор невесты среди группы участниц проекта. По мнению свахи, подобные шоу работают на рейтинг. В связи с этим создать там семью довольно сложно, пишет РИА ФАН.

«Для таких проектов как „Холостяк“ приглашаются известные личности, а лучше с флером скандальности, которые дадут много тем для хайпа», — поделилась мнением специалист.

Она отметила, что Тимати действительно нужна семья. Как считает Сябитова, он разграничивает шоу-бизнес и личную жизнь. Рэпер обратит внимание на молодую и красивую избранницу, которая будет отличаться умом. Ведущая уточнила, что он вряд ли всерьез посмотрит на подходящую под рейтинг программы «глупую девочку».

В заключение сваха пожелала звездному продюсеру успехов в поиске возлюбленной.