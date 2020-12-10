Сябитова назвала любимое татарское блюдо, которое будет на ее столе в Новый год

Сябитова объяснила, что в этом году ей и родным придется провести торжество порознь.

«Обстоятельства такие, что мы не будем вместе [праздновать]. У них свой дом, они там накроют стол, а я — в своем», — уточнила она.

Женщина поделилась, что соскучилась по объятиям с родственниками. Она подчеркнула, что, когда закончится пандемия, «зацелует, затискает» своих детей и друзей. Знаменитость рассказала, что некоторые блюда будет заказывать в ресторанах, чтобы не расходовать все силы на приготовление еды.

«„Зур бялиш“ точно буду заказывать в ресторане, потому что времени и сил на это тратить как-то не хочется», — заявила Роза.

По ее словам, возможно в заведении это блюдо приготовят «не так душевно», но оно все равно будет вкусным. Ведущая добавила, что не любит чак-чак, так как в нем слишком много меда. Она призналась, что как и все россияне любит нарезать оливье под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».