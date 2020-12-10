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    10 декабря 2020, 12:19

    Сябитова назвала любимое татарское блюдо, которое будет на ее столе в Новый год

    Полина Петрова

    Российская телеведущая Роза Сябитова рассказала, как будет праздновать грядущий Новый год. Она назвала любимое татарское блюдо, которое точно будет на ее праздничном столе, информирует РИА ФАН.
    Сябитова назвала любимое татарское блюдо, которое будет на ее столе в Новый год

    Сябитова объяснила, что в этом году ей и родным придется провести торжество порознь.

    «Обстоятельства такие, что мы не будем вместе [праздновать]. У них свой дом, они там накроют стол, а я — в своем», — уточнила она.

    Женщина поделилась, что соскучилась по объятиям с родственниками. Она подчеркнула, что, когда закончится пандемия, «зацелует, затискает» своих детей и друзей. Знаменитость рассказала, что некоторые блюда будет заказывать в ресторанах, чтобы не расходовать все силы на приготовление еды.

    «„Зур бялиш“ точно буду заказывать в ресторане, потому что времени и сил на это тратить как-то не хочется», — заявила Роза.

    По ее словам, возможно в заведении это блюдо приготовят «не так душевно», но оно все равно будет вкусным. Ведущая добавила, что не любит чак-чак, так как в нем слишком много меда. Она призналась, что как и все россияне любит нарезать оливье под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».