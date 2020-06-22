Сябитова назвала хайпом развод Харламова и Асмус

По словам телеведущей, сейчас модно хайповать на теме разводов, поэтому она не верит в то, что пара в действительности расходится.

«Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся», — заявила Сябитов.

Ранее Харламов и Асмус одновременно опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых рассказали о разводе. Как пишет актриса, это не хайп. Однако комментарии она почему-то не отключила, в отличие от своего супруга.