Сябитова назвала финансы главной причиной разводов среди звезд

«Основная причина — финансовые претензии друг к другу. Сексуальность здесь не главное. Она вообще не обсуждается», — процитировал телеведущую iReactor.

Сябитова считает, что проблемы интимного характера нельзя назвать основным поводом для разрыва. По ее наблюдениям, мужчины не бросают своих жен, если они неактивны в сексуальной жизни. При этом неудовлетворенность мужа может привести к измене.

В числе звездных пар, которые развелись в этом году, оказались актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов. Бывшие возлюбленные разошлись осенью. О разрыве стало известно весной этого года. Пара была в браке семь лет. Сами артисты рассказали, что приняли решение расстаться еще в конце прошлого года. Кристина и Гарик остаются в хороших отношениях.

Психолог Елена Вайс дала Асмус совет о том, как проще пережить нелегкий период после развода. Специалист уверена, что нельзя зацикливаться на расставании.