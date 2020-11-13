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    13 ноября 2020, 17:11

    Сябитова назвала финансы главной причиной разводов среди звезд

    Полина Петрова

    Российская сваха, ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что финансы являются главной причиной разводов среди знаменитых пар, информирует Teleprogramma.pro.
    Сябитова назвала финансы главной причиной разводов среди звезд

    «Основная причина — финансовые претензии друг к другу. Сексуальность здесь не главное. Она вообще не обсуждается», — процитировал телеведущую iReactor.

    Сябитова считает, что проблемы интимного характера нельзя назвать основным поводом для разрыва. По ее наблюдениям, мужчины не бросают своих жен, если они неактивны в сексуальной жизни. При этом неудовлетворенность мужа может привести к измене.

    В числе звездных пар, которые развелись в этом году, оказались актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов. Бывшие возлюбленные разошлись осенью. О разрыве стало известно весной этого года. Пара была в браке семь лет. Сами артисты рассказали, что приняли решение расстаться еще в конце прошлого года. Кристина и Гарик остаются в хороших отношениях.

    Психолог Елена Вайс дала Асмус совет о том, как проще пережить нелегкий период после развода. Специалист уверена, что нельзя зацикливаться на расставании.