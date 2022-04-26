«Делал шаг назад». Депп сравнил брак с Эмбер Херд с ситуациями из детства

Американский актер Джонни Депп рассказал в суде о своем детстве, его связи с отношениями с Эмбер Херд и подробности о развалившемся браке. Артист предположил, что победа в процессе не изменит его положение в Голливуде.

Показания Деппа на прошедших судебных заседаниях появились на YouTube. Актер заявил о жестоком обращении и непредсказуемом поведении своей матери. Жизнь с Херд, добавил Депп, была похожа на отношения его родителей.

«Она (Херд — прим. ред.) добивалась конфликтов и жестокости. Все это происходило на ровном месте, и я реагировал так же, как и в детстве: делал шаг назад», — поделился артист.

Нежелание прекратить отношения Депп объяснил той же причиной, по которой его отец продолжал жить с матерью.

«Я уже пережил один неудачный брак с Ванессой [Паради] и не хотел разрушать другой», — заявил актер.

Он добавил, что пытался все исправить и надеялся помочь Херд. Та угрожала покончить с собой в случае расставания с Деппом, а он «не хотел никому навредить».

Выдвинутые Херд обвинения, напомнил артист, стоили ему карьеры. Депп предположил, что после суда отношение к нему в Голливуде не изменится.

«Неважно, чем закончится суд. Я проиграл в ту секунду, когда против меня выдвинули обвинения, а СМИ разнесли их по всему миру», — подчеркнул он.