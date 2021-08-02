Знаменитости рассказали об опасных ситуациях на курорте

Знаменитости рассказали о неприятных историях, которые произошли с ними на отдыхе. Об этом сообщило IncNews.

Популярный актер и комик Джим Керри в 2014 году отдыхал с семьей и друзьями на дорогом горнолыжном курорте в швейцарских Альпах. Неприятность произошла со знаменитостью во время катания на сноуборде. Спускаясь с горы, актер врезался в единственное попавшееся на пути дерево. После столкновения актер попал в больницу. От травмы головы его уберег защитный шлем. Закончилась история благополучно для Керри. Он поправился и смог вернуться в Голливуд.

Майкл Дуглас также столкнулся с неприятностями на горнолыжном курорте, однако они произошли с ним в США. Ситуация произошла в 1980 году. Во время катания на лыжах актер упал и сильно повредил спину. Травма приковала его к постели на три года. Однако спустя время Дугласу удалось прийти в себя и вернуться в актерскую профессию.

Михаэль Шумахер получил свою травму во французских Альпах в конце 2013 года. Он также упал во время спуска на лыжах. Гонщик съехал с трассы, столкнулся с камнем и разбил защитный шлем. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг. Его пришлось госпитализировать в больницу на вертолете. Гонщик попал в кому, из которой вышел лишь летом 2014 года. К сожалению, ему не удалось полностью восстановиться после травмы.