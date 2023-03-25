25 марта 2023, 00:08
«Ситуация очень тяжелая». Врач заявил, что нужно срочно спасать печень Романа Костомарова
Врач Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить
Медикам нужно срочно спасать печень фигуриста Романа Костомарова, чтобы он выжил, заявил изданию Sport24 главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах. По его словам, вместе с печенью у пациентов обычно отказывают и почки, поэтому ситуация крайне серьезная.
«Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно <…> Ситуация очень тяжелая», — отметил специалист.
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Он добавил, что проблемы с печенью стали прямым следствием полиорганной недостаточности. В этом случае у пациентов отказывают жизненно важные органы. По его словам, сейчас сложно даже представить, как медики будут справляться со сложившейся ситуацией.
Лев Авербах рассказал, что случай Костомарова — один на 100 тысяч. Собеседник издания объяснил, что у фигуриста случилась индивидуальная реакция на вирус, она произошла на фоне ослабления иммунитета. Специалист понадеялся, что врачи сумеют «сделать чудо», и олимпийский чемпион пойдет на поправку.
Днем 24 марта стало известно, что Роману Костомарова ампутировали пальцы на левой руке. Медикам пришлось провести операцию из-за развивающегося некроза.
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Роман Костомаров
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