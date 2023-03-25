Знаменитости 25 марта 2023, 00:08 «Ситуация очень тяжелая». Врач заявил, что нужно срочно спасать печень Романа Костомарова Врач Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить РИА «Новости»

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Медикам нужно срочно спасать печень фигуриста Романа Костомарова, чтобы он выжил, заявил изданию Sport24 главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах. По его словам, вместе с печенью у пациентов обычно отказывают и почки, поэтому ситуация крайне серьезная.

«Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно <…> Ситуация очень тяжелая», — отметил специалист.

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Он добавил, что проблемы с печенью стали прямым следствием полиорганной недостаточности. В этом случае у пациентов отказывают жизненно важные органы. По его словам, сейчас сложно даже представить, как медики будут справляться со сложившейся ситуацией.

Лев Авербах рассказал, что случай Костомарова — один на 100 тысяч. Собеседник издания объяснил, что у фигуриста случилась индивидуальная реакция на вирус, она произошла на фоне ослабления иммунитета. Специалист понадеялся, что врачи сумеют «сделать чудо», и олимпийский чемпион пойдет на поправку.

Днем 24 марта стало известно, что Роману Костомарова ампутировали пальцы на левой руке. Медикам пришлось провести операцию из-за развивающегося некроза.