Синтия Никсон прокомментировала удаление сцен с Крисом Нотом из финала сериала

Актриса Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды в сериале и серии фильмов «Секс в большом городе», прокомментировала удаление сцен с участием Криса Нота из продолжения сериала. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Entertainment Tonight.

Сцены с Крисом Нотом, исполнявшим в сериале роль Мистера Бига, удалили после того, как пять женщин обвинили его в домогательствах.

Никсон в интервью дала понять, что рада возможности изменить финал сериала.

«Нам повезло, что можно было внести эти изменения. И, думаю, мы очень гордимся нашим проектом», — прокомментировала актриса.