«Синие вены и судорожные танцы»: Макеева рассказала об участии в «Точь-в-точь»

Российская актриса Анастасия Макеева в новой публикации личного Instagram-аккаунта поделилась впечатлениями об участии в шоу «Точь-в-точь», сообщил сайт «Дни.ру».

В рамках проекта Макеева много раз перевоплощалась. Знаменитость перенимала образы Лайзы Миннелли и Людмилы Гурченко. По словам артистки, она очень счастлива, что прошла эти непростые испытания. Порой организм женщины не выдерживал нагрузку.

«Это было так сложно, что я никогда не забуду и срыва голоса и попу в шишках от уколов, что за час по выхода кололи и синие вены от уколов и судорожные ночные танцы в постели ногами в бреду, и тремор в руках перед образом Л. М. Гурченко», — рассказала Макеева.

Актриса поблагодарила «Первый канал» за возможность попробовать себя в образе легендарных личностей. Анастасия призналась, что чувствует, будто получила еще одно высшее образование. Помимо прочего, она одержала победу над собой. Макеева подчеркнула, что ей было очень страшно. Женщина старалась не потерять себя и успешно трансформироваться. Артистка написала слова благодарности своему возлюбленному Роману за поддержку.