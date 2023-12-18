Знаменитости 18 декабря 2023, 15:29 Симоньян заявила о праве россиян не любить Пугачеву Маргарита Симоньян: у россиян есть право не любить певицу Аллу Пугачеву РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева имеет право приезжать в Россию, но жители страны могут не любить артистку. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

В ноябре Примадонна опубликовала в соцсетях пост, в котором отметила, что всю жизнь пела для поклонников, жертвуя здоровьем и личной жизнью. Симоньян саркастично отреагировала на слова Пугачевой, назвав их умилительными.

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«Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — сказала журналистка с иронией.

Главред RT напомнила, что благодаря публике певица стала звездой и заработала много денег, в том числе на замок. Однако, по мнению Симоньян, Примадонна, несмотря ни на что, при желании сможет однажды вернуться и жить на родине, а не в Израиле.

«Она — гражданка России, имеет право возвращаться, а мы имеем право ее не любить», — резюмировала главный редактор RT.

Пугачева уехала за границу весной 2022 года. С тех пор она несколько раз возвращалась на родину. Одну из таких поездок артистка совершила в начале ноября 2023 года. Тогда певицу около часа допрашивали на пограничном пункте.