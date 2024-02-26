Знаменитости 26 февраля 2024, 09:21 Силовики без опознавательных знаков пришли на концерт группы Distemper Директор клуба Alcatraz Прудников: силовики пришли на концерт группы Distemper РИА «Новости»

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В Нижнем Новгороде концерт рок-группы Distemper прервали силовики. Они проверили документы и уехали, никого не задержав, сообщил «Известиям» директор клуба Alcatraz Артем Прудников.

«В конце концерта пришли силовики по частной жалобе. Якобы обычная проверка на лицензию и прочие нарушения», — сказал он.

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Выступление прошло 24 февраля. По словам очевидцев в соцсетях, силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков приехали на концерт около 21:30. Спустя полтора часа администрация клуба объявила об уходе «нежелательных гостей» и продолжении вечеринки.

Музыканты Distemper поблагодарили зрителей за понимание и заявили, что во время рейда никого не задержали. Группа анонсировала новый концерт в Нижнем Новгороде осенью.

В январе силовики со служебной собакой явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. Они запретили зрителям выходить на улицу до завершения проверки.