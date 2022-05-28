«Сидят в ток-шоу кости перемывают». Пригожин призвал менять контент на телевидении

Развлекательные ток-шоу на российских телеканалах надо заменить на патриотические передачи, заявил продюсер Иосиф Пригожин, поддержав предложение актрисы Марии Шукшиной. По мнению продюсера, сейчас контент на отечественном ТВ демонстрирует потерю культуры.

«Грязное белье в эфире телеканалов, конечно, кошмар. Безобразие. Это дает рейтинги, дает цифры, гавканье на телеканалах. Сидят в ток-шоу кости перемывают», — сказал продюсер в комментарии Пятому каналу.

По мнению Пригожина, нужно заняться воспитанием общества, но делать это нужно без перегибов. То есть насильно никому навязывать «Лебединое озеро» не нужно, пояснил он.

«Я бы показывал часто, например, такие программы, как Андрей Фурсов — профессиональнейший историк. Либо Татьяна Черниговская. Это польза для людей, для нас в том числе», — пояснил собеседника канала.

Продюсер отметил, что воспитание должно основываться на высоких ценностях, на порядочности, справедливости и добре.