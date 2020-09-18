«Сидят и гавкают». Пригожин ответил критикам Петросяна за отцовство в 75 лет

«Каждый имеет право на счастье в любом возрасте, вне зависимости от обстоятельств», — отметил Пригожин.

Он верит в любовь между Петросяном и Брухуновой. Сегодня у нас свобода во всех смыслах, пояснил продюсер. Например, в мире признаются однополые браки, а в некоторых странах они даже продвигаются. Многие подобные изменения теперь считаются нормой.

«Мы отошли от классических привычных взглядов на брак, которые были в формате каких-то традиций», — сказал Пригожин.

То же самое касается и браков людей с большой разницей в возрасте. По мнению, собеседника агентства, это данность, с которой мы все живем.

Пригожин рад за Петросяна, его жену и ребенка, если они сами при этом счастливы. Он напомнил, что в России не запрещены союзы с такой разницей в возрасте, поэтому никто не вправе кого-то за это осуждать.

Правила и стереотипы меняются. При этом всегда найдутся люди, которые пытаются все осудить, «они сидят где-то там и гавкают», добавил продюсер.

Пригожин пожелал Петросяну долгой и активной жизни.